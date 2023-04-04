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منوبة: إيقاف عنصر مفتش عنه من اجل الانتماء الى تنظيم إرهابي

Publié le Mardi 04 Avril 2023 - 09:31 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة، عشية أمس الاثنين، من القبض على مفتش عنه من اجل الانتماء الى تنظيم إرهابي، وذلك لفائدة المحكمة الابتدائية تونس 1، بمنطقة دوار هيشر، وفق ما افاد به مصدر أمنى "وات".

وقد تبين ان العنصر المفتش عنه، وهو شاب مطلوب لفائدة العدالة، صادر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة عامين، ومنشور تفتيش في الغرض.

وتم القبض على المفتش عنه، بعد نصب كمين له وايقافه في إطار متابعة الفرقة للعناصر المتشددة ورصد تحركاتها، وقد تم الاحتفاظ به باذن من النيابة العمومية بعد استشارتها في انتظار احالته على المحكمة الابتدائية تونس 1مصدر التفتيش.

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