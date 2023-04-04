سيدير الحكم نعيم حسني المباراة المتاخرة للترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي المقررة ليوم الاربعاء بملعب حمادي العقربي برادس ( الساعة الواحدة والنصف ) في اطار الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم ( نسخة الهادي شاكر).
كاس تونس - ربع النهائي - نعيم حسني يدير مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي
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