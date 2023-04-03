وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير روسيا بتونس

Publié le Lundi 03 Avril 2023 - 21:40 قراءة: 0 د, 32 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم الاثنين في مقر الوزارة سفير روسيا بتونس ألكسندر زولوتوف.

وذكرت الوزارة في بلاغ ان اللقاء تمحور حول علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها في مختلف المجالات ولاسيما في ضوء المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جمعت وزيري خارجية البلدين، علاوة عن أهم الإستحقاقات الثنائية المقبلة.

وكان وزير الشؤون الخارجية قد تلقى يوم 30 مارس الماضي اتصالا من نظيره الروسي سيرغي لافروف تم خلاله التطرق إلى أهم الإستحقاقات الثنائية القادمة وسبل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.
كما تشاورا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعبر الطرفان عن أهمية المواقف المتوازنة والمسؤولة في عالم يشهد تغيرات عميقة وسريعة.

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