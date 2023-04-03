تسخير 4 شاحنات اطفاء لاطفاء حريق كبير نشب بالساحة الخارجية لمصنع لتعليب التمور ببازمة

تمكنت وحدات الحماية بقبلي من السيطرة على حريق نشب ظهر اليوم بالساحة الخارجية لمصنع مخصص لتعليب التمور بمنطقة بازمة من معتمدية قبلي الجنوبية



واوضح المدير الجهوي للحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي لوات انه واثر تلقي اعلام في حدود منتصف نهار اليوم بنشوب الحريق تم توجيه شاحنتي اطفاء وسيارة اسعاف على عين المكان اين اتضح ان رقعة الحريق كبيرة مما تتطلب توجيه شاحنتي اطفاء اضافييتين للسيطرة على هذا الحريق والحيلولة دون تسرب النيران الى داخل المصنع



واضاف المصدر ذاته ان هذا الحريق ادى الى احتراق مساحة الف متر مربع من الصناديق البلاستيكية الفارغة المخصصة لتجميع التمور الى جانب احتراق مكتب اداري بجميع محتوياته فضلا عن احتراق جزئي لـ 7 محركات ضغط خاصة ببيوت تبريد التمور علاوة على تصدع بعض الجدران الداخلية والخارجية للمصنع

كما اشار المدير الجهوي للحماية المدنية انه نقل عاملتين تعرضتا لحالتي اغماء للمستشفى الجهوي بقبلي لتلقي الاسعافات الضرورية





