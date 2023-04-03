النيابة العموميّة تأذن بإجراء "تتبعات جزائية ضد كل من يقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها المس بأمن البلاد"

Publié le Lundi 03 Avril 2023 - 18:02 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، ب"إجراء تتبعات جزائية، ضد كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها الإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم".

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، في بلاغ له، أنّ هذا الإجراء "تم اتخاذه تبعا لما يتم تداوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها المس والإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واستقراره وأن تتسبب في بث الفتنة والتحريض على إحداث الفوضى والاضطرابات".

كما أكّد البلاغ أنه "تم الإذن بإجراء الأبحاث الجزائية، في شأن كل الجهات والأشخاص التي تقف وراء ذلك، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها وتتبع كل من سيكشف عنه البحث".

يُذكر أن عددا من المواقع الإخبارية ومن وسائل الإعلام وحتى الصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مسألة عدم قيام رئيس الجمهورية، قيس سعيّد منذ 22 مارس 2023 بأي نشاط رسمي أو زيارة ميدانية. كما تساءل البعض عمّا إذا كان الرئيس قد تعرّض إلى وعكة صحّية، داعين إلى "الكشف عن الأسباب الحقيقية لتغيّب رئيس الجمهورية".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264368



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 04 أفريل 2023 | 13 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:14 18:46 15:58 12:29 06:01 04:33
Babnet
13°
 Babnet19° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1219°-1017°-918°-921°-9
  • Avoirs en devises
    22020,7

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33471 DT        1$ =3,07190 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   1853,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    