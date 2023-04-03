التونسي علي النويصري يفوز بدورة ند الشبا بدبي للدراجات

Publié le Lundi 03 Avril 2023 - 16:50 قراءة: 0 د, 57 ث
      
فاز الدراج التونسي علي النويصري بسباق دورة "ند الشبا"بمدينة دبي الامارتية التي دارت نسختها العاشرة نهاية الاسبوع.
ونجح النويصري المنتمي الى المنتخب التونسي والمحترف بنادي ساي الاماراتي في إنهاء السباق، الذي امتد لمسافة 77 كم في المركز الأول، بتوقيت ساعة و 33 دق و 11.
واوضح محمد السويسي المدير الفني للجامعة التونسية للدراجات اليوم الاثنين "وات" ان "تالق علي النويصري و تطور مردوده في تجربته الاحترافية خارج تونس من شانها افادة النخبة الوطنية في مختلف المحطات القادمة حيث تجري التحضيرات حثيثة حاليا من اجل المشاركة في دورة المغرب الدولية خلال شهر ماي القادم بعد المشاركة في دور ة الجزائر من 7 الى 19 مارس 2023 تبعها تربص بالعاصمة".
وتابع المدير الفني للجامعة انه تم "وضع برنامج تحضيرات دسم استعدادا لمنافسات البطولة العربية للدراجات التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر القادم فضلا عن فعاليات البطولة العربية للدرجات الجبلية و التي ستنتظم في مدينة الحمامات خلال شهر اكتوبر القادم و التي ستسبقها بطولة الوطن القبلي للدراجة الجبلية خلال شهر سبتمبر القادم".
وفي الاثناء تتابع الجامعة التونسية للدراجات تحضيراتها لمسابقة كبرى بمساهمة احد مجمعات التامين والمقررة يوم 7 ماي القادم بولاية زغوان و التي ستتضمن 4 سباقات في مختلف الاصناف.

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