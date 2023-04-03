وزير الخارجية يتحادث مع سفير المجر بتونس

Publié le Lundi 03 Avril 2023 - 19:38 قراءة: 0 د, 29 ث
      
مثّلت "علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والمجر والاستحقاقات المرتقبة على المستوى الثّنائي، لا سيما الدّورة القادمة للّجنة الاقتصاديّة المشتركة"، أبرز محاور اللقاء الذي جرى اليوم الإثنين، بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج، نبيل عمّار وسفير جمهوريّة المجر بتونس، لايوش ميلا.

وأكّد الطّرفان، وفق بلاغ للخارجية، على "أهمّية الإعداد الجيّد لهذه المواعيد، كي تساهم في مزيد الارتقاء بعلاقات الصّداقة والتّعاون القائمة بين البلدين".

وقد أشاد السّفير بهذه المناسبة، بمتانة العلاقات التّونسية المجريّة، مؤكّدا "احترام بلاده لخيارات تونس وشعبها"، ومبديا في الآن ذاته استعداده الكامل "للعمل من أجل تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين الصّديقين".

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