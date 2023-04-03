تطاوين: نفوق 37 راسا من الماشية لمربي واحد في منطقة بئر عمير بعد تطعيمهم ضد التسمم المعوي

Publié le Lundi 03 Avril 2023 - 18:12 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اكد معتمد رمادة من ولاية تطاوين رمزي زرقان، نفوق 37 راسا من الماشية في منطقة بئر عمير، وانها لم تكن في اطار حملات التلقيح الرسمية ضد اللسان الازرق التي شملت اكثر من 35 الف راس في المعتمدية الى حد الان.

واضاف زرقان ل"وات" ان مربي الماشية اتصل ببيطري خاص من اجل تلقيح رؤوس ماشيته (التى نفقت)، ضد التسمم المعوي المعروف "ببومرة"، واكتفى الطبيب البيطري بالقول في تصريح ل"وات" بانه "قدم للادارة المعنية تقريرا مفصلا عن الحالة" دون توضيح اسباب النفوق.

ولا يعرف الى حد الان سبب النفوق الذي لم تصدر في شانه مصلحة الصحة الحيوانية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اي توضيح، ولم تقدم لصحفي "وات" اية معلومة بخصوصه.

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