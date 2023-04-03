زغوان: اخماد حريق نشب بمصنع للملابس الجاهزة بالفحص

شهدت مدينة الفحص، من ولاية زغوان، صباح اليوم الاثنين، نشوب حريق بمصنع للملابس الجاهزة المعدة كليا للتصدير، سخرت لاخماده الإدارة الجهوية للحماية المدنية، 18 عونا و5 شاحنات إطفاء، وقد اتت النيران على كمية هامة من الملابس الجاهزة والأقمشة المخصصة للتصنيع وألحقت أضرارا نسبية بالآلة الرئيسية لتشغيل المصنع وأجزاء من جدرانه



واوضح معتمد الفحص رامي السعيدي لـ"وات" أن الحريق نشب قبل حلول عملة الفترة الصباحية، وتمت السيطرة عليه كليا بإخماد النيران داخل المصنع ومحيطه، لافتا إلى أن هذه المؤسسة تشغل حوالي 600 عامل وتعد من أولى المؤسسات الصناعية الأجنبية التي انتصبت بالمنطقة خلال التسعينات.



