تواصل التحقيق مع والي قابس السابق

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بإسمها منير عروم "وات"، بأنه تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس من أجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد اعلامه رسميا بقرار فصله، بعد أن شوهد الوالي السابق بمكان العمل بعد عزله.



وبين عروم وجود 3 ملفات بقيد البحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيشات، تتعلق مواضيعها باسناد رخص تاكسي فردي وتراخيص بيع الأعلاف وحادث مرور يشتبه في تضمنه لبعض المغالطات.



