القصرين: تعرض جزء من السقف "المستعار" بقسم الاستعجالي الجديد إلى خلل تمثل في ابتعاد لوحاته عن بعضها البعض بسبب تيار هوائي قوي

تعرض، جزء من السقف "المستعار" الخاص بقسم الاستعجالي الجديد في المستشفى الجهوي بالقصرين، مساء أمس الأحد، إلى خلل تمثل في ابتعاد لوحاته عن بعضها البعض بسبب تيار هوائي قوي، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.



وأكد الشعباني ، صباح اليوم الإثنين، في تصريح ل"وات" أن فريق صيانة تابع للشركة المعنية بتركيب الأسقف المستعارة، تدخل لاصلاح الخلل.



يشار الى أن قسم الإستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي بالقصرين دخل حيّز الإستغلال الفعلي يوم 9 مارس المنقضي وتقدر تكلفة بنائه حوالي 5 مليون دينار، ويحتوي القسم على 6 أسرة للاّنعاش و12 سرير مراقبة و6 قاعات لفحص المرضى وقاعات للجبر، إلى جانب مرافق صحية أخرى.



ويعد هذا القسم من ضمن 5 أقسام جديدة أخرى ستدخل قريبا حيز الإستغلال الفعلي وهي كل من قسم الإنعاش والتخدير ( 12 سريرا) ، وقسم المجاري البولية ( 22 سريرا) ، وقسم أمراض المعدّة والكبد( 24 سريرا) ، وقسم الأمراض الصدرية ( 23 سريرا ) وقسم الغدد والسكري (20 سريرا)، المقدرة تكلفتهم الجملية ب 15 مليون دينار.



