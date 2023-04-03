بن عروس: وجبات إفطار على امتداد شهر رمضان، والانطلاق خلال النصف الثاني من الشهر الكريم في توزيع 8800 اعانة خاصة.

في إطار المد التضامني لشهر رمضان المعظم، يواصل الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي ببن عروس بمركب الطفولة "بدر" من معتمدية المحمدية، بولاية بن عروس، وعلى امتداد الشهر الكريم، توزيع وجبات الإفطار الساخنة والسحور لفائدة عدد من المنتفعين بخدمات الاتحاد والذين يترواح عددهم ما بين 130 الى 200 منتفع يوميا.



وفي هذا الإطار اكد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي ببن عروس، لطفي هلال، اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأبناء، حرص الاتحاد سنويا على توفير وجبات صحية متنوعة، ومتوازنة ذات قيمة غذائية ثابتة، تستجيب لكافة شروط السلامة الصحية والنظافة.



وذكر هلال في سياق متصل بحجم المساعدات الاجتماعية الخاصة بولاية بن عروس والمتمثلة في 1800 اعانة في شكل طرود غذائية بقيمة 80 دينار للطرد الواحد.، والتي يتولى الاتحاد توزيعها على امتداد شهر رمضان، مشيرا الى ان نسبة توزيع هذه المساعدات بلغت الى حد الآن 70 بالمائة .



ومن جانبه اكد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية ببن عروس، نزار الحجاجي، اليوم الاثنين في تصريح لمكتب (وات) ببن عروس ، أنه سيتم خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم الانطلاق في توزيع 8800 اعانة خاصة تقدم في شكل طرود غذائية من الشقيقة ليبيا، وذلك في اطار الهبة التي تسلمتها تونس خلال الفترة المنقضية.



ولفت الى انه تم يوم 17 مارس الفارط، صرف القسط الاول(60 دينارا ) من المنحة القارة المقدرة ب120 دينارا، لفائدة 8815 عائلة بولاية بن عروس من جملة 320 الف عائلة في كامل تراب الجمهورية، على ان يتم صرف القسط الثاني من المنحة(60 دينارا) لفائدة نفس المنتفعين في 17 افريل الجاري.



