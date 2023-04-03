18 لاعبا في قائمة نادي فحمان لمواجهة الاتحاد المنستيري بكاس الملك سلمان للاندية العربية

اعلن نادي فحمان الرياضي اليمني عن قائمة من 18 لاعبا تحسبا للمباراة التي ستجمعه بالاتحاد المنستيري يوم الاربعاء المقبل على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لحساب ذهاب الدور الاول.



وضمت القائمة سليمان التي اعتمدها مدرب الفريق وليد النزيلي الاسماء التالية : سليمان راجح واسامة مكرف ونواز عبدالهادي وحيدر أسلم ومناف سعيد وأحمد الوجيه وعلي العامري ومحمد ناجي وعيدروس حسين ومحمد مهدي وعمر المسبحي وسالم الهارش والخضر الدوح ووجدي الرطيل وماجد الكازمي وحمزة حنش وسعيد العولقي ورامي بامهيد.

يذكر ان الاتحاد العربي لكرة القدم عين الحكم الاردني احمد يعقوب لادارة المباراة.



ويشد الاتحاد المنستيري الرحال نحو السعودية بعد ظهر اليوم الاثنين وذلك بعد استكمال التزاماته الافريقية في مسابقة كاس الكونفدرالية امس الاحد بالفوز على ريال باماكو المالي 2-1 على ملعب حمادي العقربي برادس ليتاهل الفريق الى الدور ربع النهائي في المركز الثاني لمجموعته خلف يانغ افريكانز التنزاني.



