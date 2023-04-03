الجامعة العامة للتعليم الثانوي تتمسك بقرار حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الإدارة

أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها اليوم الاثنين، مواصلة تمسكها بقرار حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الإدارة.

ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي منظوريها الى مواصلة التدريس بصورة عادية وإنجاز جميع الفروض والامتحانات المقررة وإصلاحها إصلاحا مستوفي داخل القسم مع ما يستدعي ذلك من تقديم وتقويم ومد التلميذات والتلاميذ بأوراق تحاريرهم وبجميع الأعداد المسندة إليهم ومعدلاتهم الحاصلة.

وطالبت الأساتذة بتمكين الأولياء من الاطلاع مباشرة على نتائج أبنائهم ومعدلاتهم مع الحرص على مواصلة الامتناع عن مد الإدارة بالأعداد لكافة المواد والمستويات عبر أي وسيلة أو آلية كانت.



واستنكرت الجامعة عدم إيلاء الحكومة ووزارة التربية أي حرص جدي لحلحلة الأزمة القائمة بين قطاع التعليم الثانوي وسلطة الاشراف وإيجاد المخارج المناسبة لها بما يحفظ مصالح كل أطراف العملية التربوية ويحقق ما يطالب به القطاع ويتمسك بتجسيده.

وطالبت الطرف الحكومي بتحمل مسؤولياته كاملة وترجمة حرصه الذي ما انفك يعلن عنه في كل مناسبة إعلامية أو تفاوضية لحماية مصالح التلاميذ وتطوير واقع المنظومة التربوية وإنصاف العاملات والعاملين بها وهو ما يمر حتما عبر تلبية مطالبهم "التي لا يمكن التخلي عنها تحت أي ظرف كان أو التراجع عن النضال من أجلها مهما اقتضى الوضع من تحديات وتضحيات" حسب تقديرها.









