العمل الكوريغرافي "رُحّل" لثريا بوغانمي: رحلة الإنسان الوجودية بحثا عن المعنى

احتضنت قاعة الفن الرابع بالعاصمة، الليلة الماضية، العمل الكوريغرافي رُحّل" لثريا بوغانمي، وهو عرض يتنزّل ضمن تظاهرة "تونس مسارح العالم" التي تنظمها مؤسسة المسرح الوطني التونسي من 27 مارس 4 أفريل 2023.



وهذا العمل عن نصوص لعبد الحليم المسعودي، وأداء قيس بولعراس وثريا بوغانمي وحسام الدين عاشوري وهادية عبيد وعز الدين البشير وأسماء مروشي وأسامة شيخاوي وبوبكر غناي، وسينوغرافيا لصبري العتروس وحسين التكريتي وموسيقى لناصر الدين الشبلي وأداء صوتي لمحمد شعبان. ويستعرض العمل مسيرة الإنسان أو رحلته في الحياة وتنقّله بحثا عن المعنى والخلود، وثورته على الموجود أملا في التغيير المنشود وهو مسكون بحب البقاء الأبدي لتخليد وجوده.



واستوحت المخرجة ثريا بوغانمي عنوان عملها "رُحّل" من فكرة الترحال والتنقل في المكان بما هي غريزة إنسانية، وما تفرضه على الفرد في أن يكون دوما مسيّرا ضمن إطار المجموعة وخاضعا لقوانينها وضوابطها، وهذا الخضوع لسلطة المجموعة يقتضي تجرد الفرد عن جزء من حريته.



والترحال في هذا العمل، ليس له دلالات جغرافية فحسب، بل إن الترحال كان أيضا متّصلا بالتفكير الإنساني، فلكلّ فرد أفكاره ومعتقداته ورؤيته للواقع بمعزل عن التفكير الجماعي، وهذا الاختلاف والتنوع الفكري هو في حدّ ذاته رحلة نحو البحث عن الحقيقة المطلقة والأبدية للوجود.



ولتأدية مقاصد الترحال، اختارت المخرجة تغييب عناصر الديكور عن الركح لصرف اهتمام الجمهور عن هذه العناصر المتممة للعرض والتركيز على ما يقدمه الراقصون فحسب، فكانت الإضاءة هي السمة البارزة في العرض للدلالة على المكان (فضاء مفتوح أو مغلق) وعلى الحالة النفسية للشخصيات.



وتراوحت الحركات التعبيرية الجسمانية بين رقصات فردية منحت الجسد كامل الحرية للتعبير عن كوامن الذات بكل عفوية وتلقائية، وبين حركات جماعية منظمة ومنسقة بشكل مبهر، وقد اتسمت الرقصات الجماعية بأسلوب التكرار لتضفي على العرض بعدا جماليا، ولتشكل من خلاله إيقاعا ذا منحى تصاعدي سيطر على أغلب ردهات العرض لكسر الرتابة عنه.



لمح



كما اتسمت هذه التعبيرات الراقصة بالانكماش والانغلاق في معظم المواقف، وهي حركات موظفة بإحكام للدلالة على الضيق والسجن الذي يعيش فيه الإنسان رغم أن للترحال معاني الحرية والفضاء الشاسع واللامتناهي.



أما من ناحية المضمون، فقد حمل تكرار التعبيرات الجسمانية في عدد من المشاهد، معنى التأكيد على أجواء القلق والخراب والصّراع من أجل البقاء. وهذا الصراع له بعدان: الأول صراع داخلي بين الإنسان والذات والثاني صراع بين الأفراد يبرز حالة التشتت والانقسام التي أصبح عليها المرتحلون، مما ساهم في تفشي مظاهر القطيعة بينهم وسادتهم حالات من العنف والإقصاء لبعضهم البعض، حتى تحوّل الفرد من حبيس نفسه إلى حبيس المجموعة.



وسعت المخرجة ثريا بوغانمي من خلال هذا العمل إلى إبراز أن الترحال لئن كان رمزا للتغيير والتجديد ورفض الواقع السائد أملا في إحياء واقع جديد أفضل، فإن الصراع يتكرر من جديد، ويتكالب الأفراد على السلطة والقيادة وتنقسم المجموعة ويسود العنف والفوضى وتنعدم الحريات ويعود الإنسان إلى النقطة الأولى التي انطلق منها.



