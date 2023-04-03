بطولة الصين الكبرى للتايكواندو - خليل الجندوبي يحرز فضية وزن اقل من 58 كلغ

احرز التونسي خليل الجندوبي الميدالية الفضية لبطولة الصين الكبرى للتايكواندو ضمن منافسات وزن اقل من 58 كلغ وذلك اثر خسارته في الدور النهائي اليوم الاتنين امام الكوري هوو هيك جونغ بنتيجة صفر-2.

وكان خليل الجندوبي صاحب فضية الالعاب الاولمبية الاخيرة (طوكيو 2020+1) فاز في طريقه الى النهائي على الايراني مهدي حاجيموس 2-1 والكوري جون جانغ 2-صفر.



