ليستر ينفصل عن المدرب رودغرز بالتراضي بعد الاقتراب من النزول

قال ليستر سيتي إنه انفصل عن المدرب بريندان رودغرز بالتراضي في ظل احتلال الفريق للمركز 18 ومواجهته لخطر النزول.

وخسر ليستر 2-1 أمام كريستال بالاس أمس السبت ليتوقف رصيده عند 25 نقطة من 28 مباراة.

وفاجأ ليستر عالم كرة القدم عندما نال لقب البطولة في 2016، لكنه يواجه الآن خطر النزول بعد تسعة مواسم في بطولة الأضواء.

وقال أياوات سريفادهانابرابها رئيس ليستر "الأداء والنتائج هذا الموسم كانا أقل من توقعاتنا المشتركة، كنا نعتقد أن الاستمرارية والاستقرار سيمهدان الطريق أمام تصحيح المسار.

"للأسف التحسن المطلوب لم يتحقق، ومع تبقي عشر مباريات على نهاية الموسم، تعين على المجلس اتخاذ إجراءات بديلة للحفاظ على مكاننا في البطولة الممتازة".

وتولى رودغرز تدريب ليستر في فيفري 2019 بعد فترة ناجحة مع سيلتيك الاسكتلندي حيث نال الثلاثية المحلية في مناسبتين.

وقاد رودغرز ليستر إلى لقب كأس الاتحاد الإنقليزي لأول مرة في 2021 عندما تغلب على تشيلسي في النهائي.

وسيرحل كريس ديفيز المدرب المساعد، بينما سيقود المدربان آدم سدلر ومايك ستويل التدريبات.



