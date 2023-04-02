البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(مرحلة التتويج) : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة التاسعة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم الاحد:
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النجم الرادسي 102-67
قاعة القرجاني
النادي الافريقي-الدالية الرياضية بقرمبالية 83-56
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-النجم الساحلي 65-75
الترتيب
1-الاتحاد المنستيري 17 9
2-النادي الافريقي 16 9
3-النجم الرادسي 13 9
4-الزهراء الرياضية 12 9
--النجم الساحلي 12 9
-6الدالية الرياضية بقرمبالية 11 9
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النجم الرادسي 102-67
قاعة القرجاني
النادي الافريقي-الدالية الرياضية بقرمبالية 83-56
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-النجم الساحلي 65-75
الترتيب
1-الاتحاد المنستيري 17 9
2-النادي الافريقي 16 9
3-النجم الرادسي 13 9
4-الزهراء الرياضية 12 9
--النجم الساحلي 12 9
-6الدالية الرياضية بقرمبالية 11 9
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