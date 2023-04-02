البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(مرحلة التتويج) : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة التاسعة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم الاحد:

قاعة مزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-النجم الرادسي 102-67

قاعة القرجاني

النادي الافريقي-الدالية الرياضية بقرمبالية 83-56

قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية-النجم الساحلي 65-75



الترتيب

1-الاتحاد المنستيري 17 9

2-النادي الافريقي 16 9

3-النجم الرادسي 13 9

4-الزهراء الرياضية 12 9

--النجم الساحلي 12 9

-6الدالية الرياضية بقرمبالية 11 9









