البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(مرحلة التتويج) : النتائج و الترتيب

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 17:36 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة التاسعة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم الاحد:
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النجم الرادسي 102-67
قاعة القرجاني
النادي الافريقي-الدالية الرياضية بقرمبالية 83-56
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-النجم الساحلي 65-75

الترتيب
1-الاتحاد المنستيري 17 9
2-النادي الافريقي 16 9
3-النجم الرادسي 13 9
4-الزهراء الرياضية 12 9
--النجم الساحلي 12 9
-6الدالية الرياضية بقرمبالية 11 9




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264310



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 أفريل 2023 | 12 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:13 18:45 15:57 12:30 06:03 04:34
Babnet
11°
 Babnet18° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
10.29 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1119°-1118°-1116°-917°-9
  • Avoirs en devises
    22020,7

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33471 DT        1$ =3,07190 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   1853,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    