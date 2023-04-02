سهرة "السامور" بمدينة الثقافة: محاكاة لتراث أهالي البادية في عمق الصحراء

تحوّلت سهرة "السامور" من مدينة دوز بولاية قبلي إلى العاصمة، حيث قدّمت للجمهور في سهرة أمس السبت بساحة المسارح في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي ضمن برمجة الدورة الثانية لتظاهرة رمضان في المدينة.



وهذا العرض هو ركن قارّ في برمجة المهرجان الدولي للصحراء بدوز الذي دأب على إحياء هذا الموروث الشفوي، فجعله من أهم فقراته في مختلف الدورات. وحرص المنظمون بمدينة الثقافة على محاكاة مشهد السامور الأصلي، فنصبوا خيمة صحراوية وأوقدوا نارا، وأعدوا متكأً تقليديا لجلوس الشعراء والفنانين.



ومصطلح "السامور" مشتق من السمر حول النار في البادية حيث كان أفراد النجع يتجمعون حولها للسهر، ويبرز فيها الشعراء براعاتهم وإبداعاتهم في إلقاء الشعر والتغني بالمرأة وقصّ الحكايات عن الصّحراء بأسلوب شعري غنائي اسمه "الموقف".



وأثّث السهرة عدد من شعراء الجهة يتقدّمهم المشرف على العرض الشاعر جمال عبد النور، فجادوا على مسامع الحاضرين بدرر في الشعر الشعبي والموّال الغنائي أو ما يصطلح تسميته بـ "الموقف". و"الموقف" هو نمط غنائي يضمّ أصنافا متنوعة مثل "الشهيدي" و"المشرقي" و"الغريبي" و"العروبي" و"المثلوثي" و"الصالحي"، وذلك وفق خصوصية كل جهة ونمط العيش فيها.



وتغنّت شاعرات السامور بالبطولة والعزة والشرف والفروسية. أما الشعراء، فقد وثّقوا في أشعارهم الأمجاد والبطولات ورعي الإبل ورحلات صيد الغزلان في الصحراء.



