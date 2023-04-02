الشركة التونسية لأسواق الجملة تلزم وكلاء البيع بحصرية بيع الفراولو لحاملي بطاقة التعريف الجبائية الخاصة بتعاطي النشاط

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 14:23 قراءة: 0 د, 37 ث
      
دعت الشركة التونسية لأسواق الجملة كافة وكلاء البيع بالسوق ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة من ولاية بن عروس إلى الالتزام بحصرية بيع مادة الفراولو(الفراز) لتجار التفصيل المتحصلين على بطاقة التعريف الجبائية الخاصة بتعاطي هذا النشاط "باتيندة" من القباضات المالية الراجعة بالنظر لموقع عملهم.

ويأتي هذا الإجراء وفق بلاغ صادر الشركة في إطار مزيد تنظيم سير العمل داخل السوق وضبط طرق التعامل داخله، حيث دعت كافة المتعاملين فيه الى الزامية الاستظهار بهذه البطاقة عند كل عملية شراء او مراقبة.

وحذرت الشركة كافة المتعاملين بالسوق من مغبة ارتكاب جريمة المضاربة غير المشروعة والبيع باسعار غير قانونية مشددة على انه في حالة رصد أي مخالفة داخل السوق فانه سيتم زجر المخالفين وتطبيق اشد العقوبات بما في ذلك السحب النهائي لترخيص العمل بالسوق حسب ذات البلاغ.

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