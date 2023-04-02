كأس الملك سلمان للأندية 2023 -النهضة العماني يفوز على شباب الخليل الفلسطيني في ذهاب الدور الأول

فاز فريق النهضة العماني على ضيفه فريق شباب الخليل الفلسطيني 2-صفر ، مساء يوم السبت، ضمن مرحلة الذهاب من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق النهضة كل من أبو بكر كمارا وعمر المالكي، بواقع هدف في كل شوط من المباراة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة نادي شباب الخليل في الـ 11 من أبريل الحالي، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة المقبلة.



