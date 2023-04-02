سليانة: القبض على 3 أشخاص يشتبه في ترويجهم لمواد مخدرة (مصدر أمني)

قبضت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني بقعفور من ولاية سليانة، مساء أمس السبت، على 3 أشخاص يشتبه في ترويجهم لمواد مخدّرة وذلك خلال حملة أمنية شارك فيها عناصر من جميع الاختصاصات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بقعفور، وفق ما أفاد به مصدر أمني اليوم الأحد.



وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المشتبه بهم في العقد الثالث من العمر، وأصيلي معتمدية العروسة بولاية سليانة، وقد حجزت الوحدات لديهم قطعا من القنب الهندي (الزطلة)، وميزانا إلكترونيّا، وشفرة حديدية تستعمل في قص هذه المادة المخدرة، مؤكدا أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم وذلك بعد إستشارة النيابة العمومية.



