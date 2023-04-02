سليانة: القبض على 3 أشخاص يشتبه في ترويجهم لمواد مخدرة (مصدر أمني)

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 14:48 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قبضت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني بقعفور من ولاية سليانة، مساء أمس السبت، على 3 أشخاص يشتبه في ترويجهم لمواد مخدّرة وذلك خلال حملة أمنية شارك فيها عناصر من جميع الاختصاصات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بقعفور، وفق ما أفاد به مصدر أمني اليوم الأحد.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المشتبه بهم في العقد الثالث من العمر، وأصيلي معتمدية العروسة بولاية سليانة، وقد حجزت الوحدات لديهم قطعا من القنب الهندي (الزطلة)، وميزانا إلكترونيّا، وشفرة حديدية تستعمل في قص هذه المادة المخدرة، مؤكدا أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم وذلك بعد إستشارة النيابة العمومية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264291



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 أفريل 2023 | 12 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:13 18:45 15:57 12:30 06:03 04:34
Babnet
11°
 Babnet18° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
10.29 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1119°-1118°-1116°-917°-9
  • Avoirs en devises
    22020,7

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33471 DT        1$ =3,07190 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   1853,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    