بنزرت: توقّعات بالتصريح بـ400 مشروع فلاحي بقيمة 70مليون دينار خلال السنة الجارية

كشفت مصالح الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية بنزرت أن الإدارة تتوقع التصريح خلال السنة الجارية (2023) بما يوازي 400 مشروع في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية و أنشطة الخدمات والتحويل الأولي المرتبطة بهم، بقيمة مالية جملية تعادل 70 مليون دينار بما سيمكّن من إحداث قرابة 1850 من مواطن الشغل.



وأضافت مصالح الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في تقرير فني قدّم خلال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للاستثمار، أن الوكالة سجّلت خلال السنة الماضية (2022) التصريح لديها بما يعادل 362 مشروعا بقيمة مالية جملية ناهزت 65.3 مليون دينار مكنت من إحداث 1805 موطن شغل.



وتوزعت مختلف الاستثمارات المصرح بها خلال سنة 2022 قطاعيا بنسبة 68 بالمائة في مجال الفلاحة ونسبة 16 بالمائة في مجال الخدمات الفلاحية، وبنسبة 7 بالمائة في قطاع تربية الأحياء المائية و9 بالمائة استثمارات في قطاع الصيد البحري.



ومن جهة أخرى أفادت ذات المصالح أن اللجنة المركزية للوكالة ونظيرتها الجهوية ببنزرت صادقا على امتيازات مالية في شكل منح لفائدة 161 صاحب مشروع وذلك بقيمة مالية تقدر بحوالي 9.6 مليون دينار، أي ما يمثل نسبة 30 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها بعد ان كانت لا تتعدى نسبة 10 بالمائة خلال سنوات 2016 وما قبله، وتتوقع ذات الوكالة حصول 190 صاحب مشروع على منح مالية تعادل 11.5 مليون دينار خلال السنة الجارية 2023.



وأشارت مصالح الوكالة في ذات التقرير الى الإضافات الكمية والنوعية الهامة التي تحققت في المجال عقب دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التطبيق، من خلال تطور المعدل السنوي للاستثمارات الفلاحية المصرح بها بنسبة 14 بالمائة في عدد المشاريع وبنسبة 32 بالمائة في قيمة الاستثمارات وبنسبة 107 بالمائة في عدد مواطن الشغل المصرح بها.



