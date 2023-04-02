الأهلي المصري يتأهل لربع نهائي رابطة أبطال أفريقيا

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 06:53 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تأهل فريق الأهلي المصري إلى ربع نهائي رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوز أمس السبت على ضيفه فريق الهلال
السوداني بثلاثية نظيفة.
جاء ذلك بعد تحقيق الأهلي فوزا ثمينا على ضيفه فريق الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية.
ورفع الأهلي بهذا الفوز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني, ليتأهل بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الهلال الذي جاء في المركز الثالث، بينما تصدر صن داونز الجنوب أفريقي المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، ليرافق
الأهلي في الدور ربع النهائي للبطولة.

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