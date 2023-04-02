رابطة أبطال الإفريقية : فوز الوداد البيضاوي على شبيبة القبائل 3-0

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 06:31 قراءة: 0 د, 32 ث
      
فاز الوداد البيضاوي على فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة (3-0) سهرة السبت بالدار البيضاء, لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.
وسجل اهداف اللقاء كل من بولي جونيور صامبو (38 و 51) وزهير المترجي (87) للوداد.
وفي اللقاء الآخر عن نفس المجموعة, فاز بيترو أتليتيكو الأنغولي امس على حساب فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-0).
وتصدر الوداد الترتيب ب(13 نقطة) متبوعا بفريق شبيبة القبائل (10 ن) .وقد تاهل الفريقان إلى الدور ربع النهائي, فيما خرج بيترو اتليتيكو (7ن) وفيتا كلوب (4 ن) من التصفيات
وتجرى قرعة الدور ربع النهائي من رابطة الأبطال الافريقية يوم الأربعاء 5
أفريل 2023 بالقاهرة .

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