رئيسة الحكومة تلتقي عددا من أطفال قرية أس أو إس قمرت

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 08:03 قراءة: 0 د, 43 ث
      
زار عدد من أطفال قرية "أس او إس قمرت" قصر الحكومة بالقصبة، وذلك في إطار تنظيم رئاسة الحكومة لزيارات لمقرّها للأطفال المقيمين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة من فاقدي السند العائلي.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة السبت، في إطار تعريف الأجيال القادمة بأهم المعالم التاريخية بصفة خاصة وتاريخ تونس بصفة عامة.
واستقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أطفال قرية "أس أو أس قمرت" واستمعت إلى مقترحاتهم ومشاغلهم، ثم قاموا بجولة في مختلف أرجاء قصر الحكومة بالقصبة وأجنحته التاريخية بكل رمزيتها ووظائفها، وتعرفوا على النمط الهندسي والمعماري الثري عبر أهم الحقبات التاريخية التي مرّ بها.
يذكر أن هذه الزيارة هي الزيارة الثالثة لعدد من الأطفال المقيمين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة من فاقدي السند العائلي بكل من الكاف وساقية سيدي يوسف وسوسة والمنستير، خلال هذه العطلة المدرسية وذلك حتى يتمكن الأطفال من التعرف على قصر الحكومة بالقصبة والاطلاع على مختلف مكوناته، وفق نصّ البلاغ.




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