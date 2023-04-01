أستون فيلا يفوز 2-صفر على تشيلسي

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 21:36 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أحرز المهاجم المتألق أولي واتكنز هدفا وأضاف القائد جون ماكجين هدفا بتسديدة رائعة، ليفوز أستون فيلا 2-صفر على تشيلسي المتعثر في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم اليوم السبت.
واستغل واتكنز الفرصة بعد خطأ من المدافع مارك كوكوريلا وسدد كرة ساقطة رائعة داخل شباك الحارس كيبا أريزابالاجا في الدقيقة 18.
وضغط تشيلسي، الذي استحوذ على الكرة بنسبة 69 بالمئة وسدد 26 كرة لكنه افتقر للدقة كما هو الحال في العديد من المباريات، بكل قوة في الشوط الثاني لكنه استقبل هدفا آخر.
ووصلت الكرة إلى ماكجين خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية من 20 مترا وفشل الحارس كيبا في إبعادها في الدقيقة 56.
وتقدم فيلا، الذي حصد 29 نقطة من 15 مباراة ومنذ تعيين أوناي إيمري قرب نهاية أكتوبر ، على تشيلسي في جدول الترتيب وبات تاسعا، بينما تراجع النادي اللندني إلى المركز 11 ليزداد الضغط على المدرب جراهام بوتر.

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