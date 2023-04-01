اتحاد الفلاحة يدعو الى تسريع صرف المنح وبحث امكانية الترفيع في سعر قبول الحبوب عند التجيمع بصفة استثنائية

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وزارة الفلاحة، الى التّعجيل بصرف المنح والنّظر في امكانيّة الترفيع في سعر قبول الحبوب عند التجميع بصفة استثنائيّة.



وصدرت هذه الدعوة خلال جلسة عمل جمعت، السبت، وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي، مع وفد عن المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين برئاسة نور الدين بن عياد .

وشدد ممثلو اتحاد الفلاحين على ضرورة إرساء حوار تشاركي بين المنظمة ووزارة الفلاحة بخصوص متابعة الموسم الفلاحي والبرامج والسّياسات المستقبليّة.



واستعرض المشاركون في الجلسة الوضعيّة الحالية للموارد المائية المتّسمة بالنقص الحاصل في الإيرادات نتيجة تراجع التساقطات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحدّ من اثار الجفاف على القطاع الفلاحي



وتطرقوا الى برامج الاستعداد لموسم الحصاد وخطة عمل الوزارة لضمان توفير بذور الموسم المقبل والأعلاف من الشعير العلفي وقوالب الفصة والبذور العلفية والتّوسّع في مساحات المناطق السقوية بمياه المعالجة.



وأكّد بلعاتي أنّ الوزارة منفتحة على كل الجهات وانه سيتم العمل على دراسة كل المقترحات المقدّمة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاستجابة لها حسب ما يفرضه الواقع الحالي.



ولاحظ ان الوزارة تعمل في إطار تظافر الجهود الدّوليّة لتحقيق صمود القطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخيّة، الى تعزيز التّعاون الدّولي بهدف تبادل التّجارب والخبرات المثلى وتكثيف العمل المشترك ودعم التكنولوجيات الحديثة المستعملة في هذا المجال.



