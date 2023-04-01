بن عروس: حجز 24 طنّا من الموز وتوزيعها على المساحات التجارية ونقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بالجهة

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببن عروس، اليوم السبت، 24 طنا من الموز بأحد مخازن التبريد كان صاحبها ينوي بيعها خارج المسالك المنظمة.



وأوضح كاهية مدير بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس، ماهر الزواري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الفرق قد تمكنت، خلال عملها الدوري في مراقبة نقاط البيع بالجملة والتفصيل والمخازن المنتصبة بالجهة، من ضبط الكمية المذكورة والتأكد من وجود النية في ضخها خارج المسلك المنظمة.

وقد تم حجز الكمية والمقدرة بـ1233 كرتونة حجزا فعليا، وسيتم الانطلاق في ضخها خلال الساعات القادمة على المساحات التجارية الكبرى، ونقاط البيع من المنتج الى المستهلك التي تم افتتاحها بالجهة خلال شهر رمضان ليتم بيعها بالاسعار التي حددتها وزارة التجارة.

يذكر ان أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بمعية فريق تابع للإدارة الجهوية للتجارة و بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قد داهموا اول امس الخميس مخزنين عشوائيين بمنطقة نعسان، يحتويان على كمية من الموز قدرت بـقرابة 56 طن كان أصحابها ينوون بيعها خارج مسالك التوزيع القانونية، وقد تم ضبط الكمية المحجوزة واعادة ضخها في المسالك القانونية للتوزيع.



