كأس الكنفدرالية: برنامج مباريات الجولة السادسة والأخيرة

-في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة والأخيرة لمرحلة المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم, المقررة يوم غد الأحد :



المجموعة الاولى :

اتحاد الجزائر (الجزائر) - نادي الأخضر الليبي (ليبيا) س21

مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا) - سانت ايلوا لوبوبو (ج. الكونغو.د) س21



المجموعة الثانية :

آساك ميموزا (كوت ديفوار) - ريفرس يونايتد (نيجيريا) س17

ديابل نوار (الكونغو) - موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) س17



المجموعة الثالثة :

أسكو كارا (طوغو) - الجيش الملكي (المغرب) س21

بيراميدس اف سي (مصر) - فيوتيرز اف سي (مصر) س21





المجموعة الرابعة :

تي بي مازيمبي (ج.الكونغو. د) - يونغ افريكانز (تنزانيا) س21

اتحاد المنستير (تونس) - ريال باماكو (مالي) س21







