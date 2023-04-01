كأس الكنفدرالية: برنامج مباريات الجولة السادسة والأخيرة

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 18:01 قراءة: 0 د, 33 ث
      
-في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة والأخيرة لمرحلة المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم, المقررة يوم غد الأحد :

المجموعة الاولى :
اتحاد الجزائر (الجزائر) - نادي الأخضر الليبي (ليبيا) س21
مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا) - سانت ايلوا لوبوبو (ج. الكونغو.د) س21

المجموعة الثانية :
آساك ميموزا (كوت ديفوار) - ريفرس يونايتد (نيجيريا) س17
ديابل نوار (الكونغو) - موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) س17

المجموعة الثالثة :
أسكو كارا (طوغو) - الجيش الملكي (المغرب) س21
بيراميدس اف سي (مصر) - فيوتيرز اف سي (مصر) س21


المجموعة الرابعة :
تي بي مازيمبي (ج.الكونغو. د) - يونغ افريكانز (تنزانيا) س21
اتحاد المنستير (تونس) - ريال باماكو (مالي) س21



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