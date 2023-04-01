بطولة الرابطة الاولى (مرحلة تفادي النزول-الجولة): النادي البنزرتي يفوز على مستقبل سليمان و يلتحق مؤقتا بالملعب التونسي في الصدارة

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 15:56 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تابع النادي الرياضي البنزرتي سلسلة نتائجه الايجابية بتحقيق الانتصار خارج قواعده عشية اليوم السبت على مستقبل سليمان بنتيجة 1-صفر في اطار الدفعة الاولى من منافسات الجولة الرابعة لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .


ويدين فريق عاصمة الجلاء بفوزه على مستقبل سليمان للاعب موسى سو الذي توفق في هز شباك المنافس في دق77 ليهدي الاصفر و الاسود 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة ب11 نقطة ليلتحق مؤقتا بالملعب التونسي في انتظار استكمال منافسات ذات الجولة غدا الاحد.
ومن جهته ازدادت معاناة مستقبل سليمان اثر هزيمته مساء اليوم على ارضية ميدانه مما يترجم المرحلة الحرجة التي يعيشها الفريق فنيا و ادرايا ليواصل مستقبل سليمان مكوثه في قاع الترتيب ب3 نقاط مما يثير استفهامات عديدة حول مصير النادي اذا لم يحقق استفاقة سريعة في قادم الجولات.

السبت 1 أفريل
في الملعب البلدي بسليمان
المستقبل الرياضي بسليمان
النادي الرياضي البنزرتي موسى سو(77)

الترتيب المؤقت
1-الملعب التونسي 11 3
-النادي البنزرتي 11 4
3-نجم المتلوي 6 3
4-اولمبيك سيدي بوزيد 4 3
-امل حمام سوسة 4 3
6-مستقبل سليمان 3 4

الأحد 2 أفريل
في الملعب البلدي بالمتلوي
النجم الرياضي بالمتلوي - أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: أسامة بن اسحاق

في الملعب المعشب بحمام سوسة
الأمل الرياضي بحمام سوسة - الملعب التونسي
الحكم: وليد الجريدي


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