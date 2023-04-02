مدرب الاتحاد المنستيري: نتطلع الى الانتصار على ريال باماكو وانهاء دور المجموعات في الصدارة

أكد الصربي داركو نوفيتش مدرب الاتحاد المنستيري عزم فريقه على تحقيق الانتصار في مباراة ريال باماكو المالي المقررة اليوم الاحد على الساعة العاشرة ليلا بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.



وأوضح خلال لقاء اعلامي يوم السبت بقاعة الندوات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس برادس أنّ الاتحاد المنستيري جاهز للمقابلة ويأمل في الخروج بالعلامة الكاملة من أجل انهاء منافسات دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية التي حققها منذ بداية الموسم على الصعيدين المحلي والقارّي رغم ضغط جدول المقابلات مطالبا في هذا السياق الجامعة التونسية لكرة القدم بضرورة مراجعة الرزنامة باعتبار أنّ ضغط المباريات من شأنه أن يعرّض اللاعبين الى مخاطر الإصابات.وأعرب أنّ فريقه لا يخشى أي منافس في الدور ربع النهائي آملا في ذات السياق أن لا يواجه مارومو غالاتنس الجنوب افريقي نظرا لكون مسافة السفر الطويلة سيكون لها تاثير على الجانب البدني للاعبين وفق قوله.وأثى مدرب الاتحاد المنستيري على المردود الذي قدمه لاعبوه في المباريات الماضية وتطورهم المستمر ذاكرا منهم يوسف عومارو الذي سجل 5 أهداف وصنع أكثر من هدف وهيكل الشيخاوي والحارس الدولي بشير بن سعيد.وخلص داركو نوفيتش الى أنّ الأنظار موجهة نحو مباراة الغد مبينا أنّ ضمان صدارة المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية هي الآن أولوية الفريق المطلقة رغم تعدد الرهانات في الفترة القادمة سواء ضمن منافسات الكأس العربية او البطولة الوطنية.ومن جهته، أفاد اللاعب يوسف عومارو العائد من إصابة أنّه جاهز ورفاقه للمواجهة مشيرا الى أنّ مباراة الغد تحظى بأهمية بالغة وسيخوضها الفريق بجدية وبتركيز كبيرين لحسم الصدارة التي ستمكن الاتحاد المنستيري من اجراء اياب الدور ربع النهائي في تونس.واكد ان الاتحاد المنستيري لن يستسهل المنافس قائلا ان ريال باماكو المالي يعد منافسا محترما وما انتصاره في الجولة الماضية على مازيمبي الكونغولي الاّ دليل على ذلك.وتجدر الإشارة الى أنّ مباراة الذهاب بين الفريقين لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات كانت قد انتهت بالتعادل 1-1.وانحصرت صدارة المجموعة الرابعة بين الاتحاد المنستيري ويانغ أفريكانز التنزاني الذي سيلاقي مازيمبي الكونغولي خارج ميدانه.





و في ما يلي تذكير بجدول ترتيب المجموعة الرابعة: الفريق ن ل ف ت ه له عليه

يانغ افريكانز 10 5 3 1 1 8 4 /تاهل الى ربع النهائي/

الاتحاد المنستيري 10 5 3 1 1 6 3 /تاهل الى ربع النهائي/

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ريال باماكو 5 5 1 2 2 5 8

مازيمبي 3 5 1 0 4 5 9







