مدرب ريال باماكو المالي يؤكد جاهزية فريقه لمباراة الاتحاد الرياضي المنستيري

أكد مدرب ريال باماكو المالي نوهوم دياني أنّ فريقه جاهز لمباراة الاتحاد الرياضي المنستيري لحساب الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



وأوضح خلال لقاء اعلامي بقاعة الندوات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس، خصص لتسليط الضوء على المواجهة، أنّ فريقه سيقدم مباراة طيبة وسيعمل على تحقيق نتيجة ايجابية، رغم أنّه بات غير معني باحدى ورقتي التأهل للدور ربع النهائي، عن المجموعة الرابعة.

وتوقع أن يكون اللقاء صعبا بين فريقه الساعي لانهاء منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثالث و الاتحاد الرياضي المنستيري العازم على الانفراد بصدارة المجموعة، مبرزا أنّ المواجهة ستكون مختلفة عن لقاء الذهاب في مالي و الذي انتهى بالتعادل الايجابي 1 - 1.

وأشار الى أنّ المشاركة في هذه النسخة من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي كانت فرصة لمزيد اكتساب الخبرة في التظاهرات القارية خلافا للفرق الأخرى، خصوصا و أنّ معدل أعمار لاعبيه صغير، على حد قوله.

من جهته أفاد اللاعب موسى كوليبالي أنّ فريه استعد جيدا للقاء، لافتا النظر أنّ ريال بامكو سيقدم مبارة جيدة تليق بسمعة كرة القدم المالية ومالي عموما رغم عدم التوفق في ضمان التأهل للدور ربع النهائي.

وعبّر عن أمله في ختام تصريحه في تحقيق نتيجة ايجابية، وانهاء دور المجموعات في المركز الثالث.

يذكر أنّ مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والاتحاد الرياضي المنستيري تنطلق اليوم على الساعة العاشرة ليلا بادارة الحكم السوداني محمود اسماعيل.



و في ما يلي تذكير بجدول ترتيب المجموعة الرابعة:

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

يانغ افريكانز 10 5 3 1 1 8 4 /تاهل الى ربع النهائي/

الاتحاد المنستيري 10 5 3 1 1 6 3 /تاهل الى ربع النهائي/

ريال باماكو 5 5 1 2 2 5 8

مازيمبي 3 5 1 0 4 5 9











