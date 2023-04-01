قبلي: انطلاق المسابقة الاقليمية في حفظ القرآن الكريم بجامع خالد ابن الوليد بمدينة قبلي

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 19:37 قراءة: 0 د, 51 ث
      
انطلقت، صباح اليوم السبت، بجامع خالد ابن الوليد بمدينة قبلي، فعاليات المسابقة الاقليمية في حفظ القرآن الكريم، التي ستتواصل على امتداد 3 أيام، بمشاركة متسابقين من ولايات قبلي وتوزر وتطاوين ومدنين.

وأوضحت المديرة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي، عايدة لاغة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه المسابقة تهدف للاحتفاء بشهر رمضان الكريم الذي يمثل شهر القرآن بامتياز، مع تشجيع الناشئة والمشاركين من مختلف الاعمار على مزيد الحفظ واتقان احكام التلاوة.
وأشارت الى ان المسابقة الاقليمية لهذه السنة تشهد مشاركة عدد من المكفوفين ممن تتراوح اعمارهم بين 10 و35 سنة وممن يحفظون 15 حزبا متتالية من القرآن على الاقل، مع الالمام بأحكام التجويد، والذين سيتمّ تمكينهم من مصاحف مكتوبة بطريقة برايل وفرتها وزارة الشؤون الدينية.

وأكدت أن هذه المسابقة مفتوحة أيضا للمشاركين من حافظي القران كاملا ممن تتراوح اعمارهم بين 10 و30 سنة مع المامهم باحكام التجويد، على ان يتم اختيار فائزين اثنين الاول من فرع المكفوفين والثاني من فرع الحفظة لاجراء اختبار على المستوى المركزي سيقام بجامع الزيتونة المعمور يوم الاربعاء 19 افريل الجاري للتنافس على المراتب الثلاث الاولى وطنيا.

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