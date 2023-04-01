بن عروس: فرقة حلب السورية تفتتح يوم 10 أفريل ليالي قناديل رمضان بمدينة بن عروس

تفتتح فرقة حلب السورية أول عروض ليالي "قناديل رمضان" في دورتها الثانية بمدينة بن عروس والتي تحتضنها دار الثقافة النموذجية ببن عروس من 10 إلى 16 أفريل الحالي.



ويشتمل برنامج ليالي " قناديل رمضان" إضافة إلى سهرة الافتتاح على عرض أهازيج وقوافي للشعر الشعبي لفرقة كوكبة القوافي للشعر الشعبي والأغنية البدوية يوم 11 أفريل. وتتواصل العروض يوم 12 أفريل مع عرض فرقة الألفة النسائية، ويلتقي سمار الليالي يوم 13 أفريل وفي إطار برنامج حوارات ثقافية في حلقة نقاش حول قيمة المكتوب زمن الأنترنات.

وتعود العروض الموسيقية يوم 15 أفريل مع عرض موسيقي للفنان زياد الفطناسي بعنوان "تامتوت" ويوم 16 جانفي مع عرض موسيقي لمجموعة سهيل الشارني بعنوان "سيكا فينيريا" لتختتم القناديل يوم 16 أفريل مع عرض حضرة مجموعة الزواوي للإنشاد الديني بعنوان "الشي لله" .

للتذكير فإن جميع العروض تنطلق في العاشرة ليلا وحدد سعر الدخول بثلاثة دنانير.



