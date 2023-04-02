الاتحاد المنستير يفوز على ريال باماكو 2-1 وينهي دور المجموعات في المركز الثاني

فاز الاتحاد المنستيري على نادي ريال بماكو المالي بنتيجة 2-1 في سهرة الاحد بملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة السادسة و الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم .



وسجل للاتحاد المنستيري المتاهل الى ربع النهائي كل من صالح الحرابي د35 وعبد الحكيم امقران 93' فيما تمكن ماكان سامبالي من تسجيل هدف ريال بماكو د44



ورغم الفوز فقد انهى الاتحاد المنستيري منافسات المجموعة بنفس رصيد يانغ افريكانز التانزاني (13 نقطة ) لكنه احتل المركز الثاني وراء يانغ افريكاز الذي يمتلك اسبقية فارق النقاط . وتاهل الفريقان الى ربع نهائي المسابقة فيما خرج نادي ريال بامكو الثالث في الترتيب وتي بي مازيمبي الرابع من التصفيات .



