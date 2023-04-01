رابطة أبطال إفريقيا - الرجاء الرياضي ينهي دور المجموعات بالفوز على ضيفه سيمبا التنزاني 3-1

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 08:34 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تفوق الرجاء الرياضي المغربي على ضيفه سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم (المجموعة الثالثة).
وجاءت أهداف الرجاء الرياضي الذي يدربه التونسي منذر الكبير بواسطة حمزة خابا (دق 44 ودق 70 ض ج) ومحمد بولاكسوت (دق 86)، فيما سجل هدف الفريق التنزاني جون باليكي أوتوس (دق 48).
ولحساب المجموعة ذاتها، فاز حوريا كوناكري الغيني على ضيفه فيبرس الاوغندي بهدفين دون رد.
وتاهل عن هذه المجموعة الى الدور ربع النهائي الرجاء الرياضي صاحب الصدارة ب16 نقطة وسيمبا الثاني ب9 نقاط بينما خرج من المسابقة حوريا كوناكري الثالث ب7 نقاط ) وفيبرس الرابع بنقطتين.

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