وزير الداخلية يتفقد جاهزية الوحدات الامنية بولاية تطاوين

أدّى وزير الداخلية، كمـال الفقي، الجمعة، زيارة عمل ميدانيّة إلى ولاية تطاوين اطلع من خلالها على ظروف عمل الوحدات التابعة لمختلف الأسلاك من الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنيّة حيث استهلّ زيارته بتفقد مدى جاهزيّة الوحدات الأمنيّة المتمركزة بعدة نقاط ومفترقات من مختلف التشكيلات العاملة بتطاوين ورمادة وذهيبة



كما قام الوزير بزيارة مركز شرطة الحدود بالمعبر الحدودي الذهيبة للاطلاع على دور هذه الوحدة في تسهيل الخدمات المقدمة للمسافرين من جهة وحماية التراب الوطني من جهة أخرى، وفق ماجاء في بلاغ لوزارة الداخلية

وكانت الزّيارة مناسبة أنصت خلالها الوزير إلى مختلف مشاغل منظوريه، منوّها بما يتحلّون به من تضحية وانضباط ووطنيّة وداعيا إيّاهم إلى ضرورة مواصلة الجهد للحفاظ على الأمن العام والتوقّي من التّهديدات الإرهابيّة والتهريب، وتناول على إثرها وجبة الإفطار مع عدد من الإطارات والأعوان من مختلف الأسلاك الأمنيّة بالجهة.



