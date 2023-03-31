وزير الخارجية لنظيرته الفرنسية : تونس مستعدة للحوار البناء والمسؤول مع كل شركائها

جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،نبيل عمار ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الجمعة في اتصال هاتفي الحرص على برمجة لقاء في أقرب الآجال المتاحة وتنظيم الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي بباريس خلال العام الجاري.



وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ مساء اليوم ان نبيل عمار الذي اجرى اتصالا هاتفيا مع كولونا أشار إلى أن تونس" مستعدة للحوار البناء والمسؤول مع كل شركائها ومن بينهم فرنسا" مضيفا انها" تعوّل على تفهّمهم لخصوصية المرحلة التي تمر بها باعتبارها انخرطت في مسار لا رجعة فيه لإرساء ديمقراطية حقيقية ومنوال تنموي أكثر عدلا وشمولية تتماشى وتطلعات الشعب التونسي، خاصة بعد التجربة التي عاشتها خلال العشرية الماضية.

وتطرّق الجانبان خلال هذه المحادثة إلى عراقة العلاقات القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بمزيد الارتقاء بها على ضوء الاستحقاقات الثنائية القادمة.

من جانبها، أعربت الوزيرة الفرنسية عن استعداد باريس مواصلة دعم التعاون مع تونس والوقوف إلى جانبها لمجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة في إطار شراكة متكافئة.







