وزير الخارجية لنظيرته الفرنسية : تونس مستعدة للحوار البناء والمسؤول مع كل شركائها

Publié le Vendredi 31 Mars 2023 - 22:03 قراءة: 0 د, 45 ث
      
جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،نبيل عمار ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الجمعة في اتصال هاتفي الحرص على برمجة لقاء في أقرب الآجال المتاحة وتنظيم الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي بباريس خلال العام الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ مساء اليوم ان نبيل عمار الذي اجرى اتصالا هاتفيا مع كولونا أشار إلى أن تونس" مستعدة للحوار البناء والمسؤول مع كل شركائها ومن بينهم فرنسا" مضيفا انها" تعوّل على تفهّمهم لخصوصية المرحلة التي تمر بها باعتبارها انخرطت في مسار لا رجعة فيه لإرساء ديمقراطية حقيقية ومنوال تنموي أكثر عدلا وشمولية تتماشى وتطلعات الشعب التونسي، خاصة بعد التجربة التي عاشتها خلال العشرية الماضية.
وتطرّق الجانبان خلال هذه المحادثة إلى عراقة العلاقات القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بمزيد الارتقاء بها على ضوء الاستحقاقات الثنائية القادمة.
من جانبها، أعربت الوزيرة الفرنسية عن استعداد باريس مواصلة دعم التعاون مع تونس والوقوف إلى جانبها لمجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة في إطار شراكة متكافئة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264231



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 أفريل 2023 | 12 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:13 18:45 15:57 12:30 06:03 04:34
Babnet
11°
 Babnet18° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
10.29 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1119°-1118°-1116°-917°-9
  • Avoirs en devises
    22020,7

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33471 DT        1$ =3,07190 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   1853,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    