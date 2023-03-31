إحباط عمليات اجتياز للحدود البحرية والبرية خلسة (الحرس الوطني)

أحبطت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس بإقليم الحرس البحري بالوسط، أمس واليوم، عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة ، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي

وأوضح الجبابلي، في بلاغ نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن الوحدات تمكنت من نجدة وإنقاذ 74 مجتازا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر



كما ضبطت وحدات الحرس الوطني العاملة بصفاقس، ليلة أمس، 12 شخصا تونسيا بصدد التحضير للمشاركة في عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه القطر الإيطالي، وفق ذات المصدر

وذكر أن الوحدات حجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبية والتونسية



وأفاد الجبابلي بأن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جندوبة والقصرين وصفاقس تمكنت، خلال يومي 30 و 31 مارس الحالي، من ضبط 19 مهاجرا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بالبلاد التونسية



