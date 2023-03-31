بورصة تونس تسجل انتعاشه في ختام أسبوع المعاملات مرتفعة بنسبة 7ر0 بالمائة

عرفت بورصة الأوراق المالية مع نهاية معاملات الأسبوع الممتد من 27 الى 31 مارس 2023، انتعاشه بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض.



واقفل المؤشر المرجعي "توننداكس" الأسبوع مرتفعا بنسبة 7ر0 بالمائة ومدركا النقطة 7ر8128 ليعود بأدائه السنوي الى المنطقة الإيجابية بارتفاع قدره 2ر0 بالمائة فيما كان حجم المعاملات الأسبوعية ضعيفا في ظل غياب معاملات كتل اسهم، ليبلغ 4ر19 مليون دينار بمعدل 9ر3 مليون دينار يوميا، وفق شركة الوساطة بالبورصة "التونسية للاوراق المالية".



واعتلى سهم "سالكوم" قائمة الارتفاعات بنسبة 1ر11 بالمائة وسعر 290ر3 دينار لكن وسط حجم تداول ضعيف في حدود 7 الاف دينار.



وشملت الزيادة، ايضا، سهم التونسية للايجار المالي، مواصلا مساره الطيب خلال الأسبوع، بنسبة 6ر7 بالمائة وسعر 100ر9 دينار ومعاملات بقيمة 3 ملايين دينار.



في المقابل انخفض سهم "سوتيماي متراجعا بنسبة 2ر16 بالمائة دون تسجيل أي تداول.



كما تقهقر سهم "اوروسيكل" الذي تاثر بعمليات جني ارباح، بنسبة 8ر3 بالمائة وسعر 200ر20 دينار فيما استقطب معاملات بقيمة 2 مليون دينار، أي ما يمثل 10 بالمائة من الحجم الجملي للتداول بالتسعيرة خلال الأسبوع.









