محرز الغنوشي: كميات الامطار قد تتجاوز 60 مم

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 10:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قال المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، ان أعلى كميات الامطار المتوقعة اليوم الاحد 2 افريل 2023، قد تُسجل بطبرقة، عين دراهم، نفزة وسجنان، حيث تتراوح بين 40 و60 مم ومن الممكن ان تتجاوز محليا هذا المجموع.
واضاف الغنوشي في تدوينة على صفحته على فايسبوك، ان ولاية صفاقس ستسجل كميات طيبة في فترة الظهر قد تتجاوز محليا 20 و25 مم، فيما تسجل بقية الولايات امطارا متفرقة ومحلية عموما، بكميات دون 10 او 15 مم.
ة من المنتظر أن يتزامن نشاط الخلايا الرعدية بتساقط البرد باماكن محدودة، حسب نفس المصدر.






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