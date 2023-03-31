سليانة: الاحتفاظ ب13 شخصا وحجز 17 وسيلة نقل من أجل مجموعة من التهم

Publié le Vendredi 31 Mars 2023 - 00:20 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة، مساء الخميس، بالاحتفاظ ب13 شخصا وحجز 17 وسيلة نقل(سيارات وشاحنات) من أجل المشاركة في وفاق بقصد الإعتداء على الأملاك وارتكاب جريمة والتعرض لتنفيذ القانون، حسب مصدر أمني مسؤول
من جهته أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بولاية سليانة والناطق الرسمي بها،علي السالمي، وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن مجموعة من الأشخاص(من بينهم سائقي شاحنات وسيارات يعملون بشركة تابعة لذلك الموقوف
) عمدت بتاريخ اليوم الموافق ل30 مارس 2023 وحوالي الساعة الثانية و35 دقيقة وعلى إثر إصدار الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة لحكم بالسجن ضد موقوف، إلى التجمهر بالطريق العام أمام مقر المحكمة الابتدائية وإغلاقه بإستعمال شاحنات وسيارات مما أدى إلى شل وتعطيل حركة الجولان في الإتجاهين
وفور ذلك تولت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة بمساعدة أعوان الضابطة العدلية التابعين للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بسليانة إتمام المعاينات اللازمة وحجز وسائل النقل المشاركة في عملية غلق الطريق وضبط ذوي الشبهة، وفق قوله
وأضاف أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة أذنت لفرقة الشرطة الفنية بسليانة بتوثيق الاعتداء بالفيديو والصورة والاذن للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس للتعهد والبحث في الواقعة والإحتفاظ ب13 شخصا من أجل جملة من التهم ولا تزال الأبحاث جارية

وعمد عدد من الأشخاص بعد ظهر اليوم الخميس إلى غلق الطريق الرئيسية أمام مقر المحكمة الابتدائية بسليانة وتعطيل حركة المرور في الإتجاهين بإستعمال شاحنات وسيارات

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