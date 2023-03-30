وزير الشؤون الخارجية يلتقي القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس

مثّلت" العلاقات التونسية الليبية والاستحقاقات القادمة" محور لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار بالقائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بتونس مصطفى قدارة.



وأكّد الوزير خلال اللقاء ،وفق بلاغ للخارجية اليوم الخميس، على ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على الديناميكية التي تشهدها علاقات التعاون بين تونس وليبيا والارتقاء بها لتجسيد تطلعات الشعبين الشقيقين في إطار التضامن الذي يميّز العلاقات بين البلدين.

كما شدّد على ضرورة الاعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية خدمة لمصالح البلدين مجدّدا في الآن نفسه وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لكل الجهود الهادفة إلى إنجاح المسار السياسي في هذا البلد الجار بقيادة وملكية ليبية.





