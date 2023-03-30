الخارجية تتابع حادثة وفاة تونسي بأحد سجون إيطاليا

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 17:36 قراءة: 0 د, 35 ث
      
ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،اليوم الخميس في بلاغ ان مصالحها تتابع حادثة وفاة المواطن التونسي، أيمن بن الداهش، التي جدت يوم 23 من الشهر الجاري بسجن مدينة "مسينا" الإيطالية.

واضافت الوزارة في بلاغ لها ان قنصلية تونس ببلارمو، تواصلت حال علمها بالوفاة مع السلطات الإيطالية المختصة للقيام بالاجراءات اللازمة ومعرفة أسباب وظروف الوفاة.

اقرأ أيضا: الكرباعي: وفاة شاب تونسي في سجن بإيطاليا


وذكرت الوزارة في البلاغ نفسه ان مصالحها تتابع بالتوازي مع محامية المتوفي أطوار البحث التحقيقي الذي تباشره النيابة العمومية الإيطالية في الغرض.

وتواصلت القنصلية المذكورة مع عائلة المتوفي عن طريق شقيقته المتواجدة بإيطاليا وذلك قصد ترتيب عملية ترحيل جثمانه في أقرب الآجال الممكنة،حسب نص البلاغ.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264170



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 30 مارس 2023 | 8 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:09 18:42 15:57 12:31 06:09 04:41
Babnet
21°
 Babnet27° Babnet % 49 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1128°-1324°-1317°-1318°-12
  • Avoirs en devises
    22270,1

  • (30 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33851 DT        1$ =3,07375 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 mars)   1685,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    