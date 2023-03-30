الخارجية تتابع حادثة وفاة تونسي بأحد سجون إيطاليا

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،اليوم الخميس في بلاغ ان مصالحها تتابع حادثة وفاة المواطن التونسي، أيمن بن الداهش، التي جدت يوم 23 من الشهر الجاري بسجن مدينة "مسينا" الإيطالية.
واضافت الوزارة في بلاغ لها ان قنصلية تونس ببلارمو، تواصلت حال علمها بالوفاة مع السلطات الإيطالية المختصة للقيام بالاجراءات اللازمة ومعرفة أسباب وظروف الوفاة.
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وذكرت الوزارة في البلاغ نفسه ان مصالحها تتابع بالتوازي مع محامية المتوفي أطوار البحث التحقيقي الذي تباشره النيابة العمومية الإيطالية في الغرض.
وتواصلت القنصلية المذكورة مع عائلة المتوفي عن طريق شقيقته المتواجدة بإيطاليا وذلك قصد ترتيب عملية ترحيل جثمانه في أقرب الآجال الممكنة،حسب نص البلاغ.
واضافت الوزارة في بلاغ لها ان قنصلية تونس ببلارمو، تواصلت حال علمها بالوفاة مع السلطات الإيطالية المختصة للقيام بالاجراءات اللازمة ومعرفة أسباب وظروف الوفاة.
اقرأ أيضا: الكرباعي: وفاة شاب تونسي في سجن بإيطاليا
وذكرت الوزارة في البلاغ نفسه ان مصالحها تتابع بالتوازي مع محامية المتوفي أطوار البحث التحقيقي الذي تباشره النيابة العمومية الإيطالية في الغرض.
وتواصلت القنصلية المذكورة مع عائلة المتوفي عن طريق شقيقته المتواجدة بإيطاليا وذلك قصد ترتيب عملية ترحيل جثمانه في أقرب الآجال الممكنة،حسب نص البلاغ.
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