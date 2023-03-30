إنهاء صفة كل من الناطق الرسمي ورئيس المكتب  السياسي لحراك 25 جويلية 

أفاد رئيس حركة شباب تونس الوطني "حراك 25 جويلية" ثامر بديدة، في بلاغ اعلامي اليوم الخميس، بأنّه تقرّر إنهاء صفة كل من الناطق الرسمي للحراك محمود بن مبروك، ورئيس المكتب السياسي عبد الرزاق الخلولي بتاريخ اليوم.



وأوضح بديدة، أنه ليس لبن مبروك والخلولي أي تكليف أو تفويض من الحراك بهاتين الصفتين، حيث أسندت لهما بصفة ظرفيه استعدادا لهيكلة مشروع الحراك يوم 9 أفريل القادم.



وأضاف أنه تقرر كذلك منع أي ندوة صحفية لحراك 25 جويليه بنزل روسيا بالعاصمة (كانت مقررة غدا الجمعة)، أو الادلاء بتصریحات اعلامية من قبل قيادات الحراك إلى غاية موعد هيكلة مشروع الحراك، المسجل منذ 7 مارس 2023 في السجل الوطني للمؤسسات.





