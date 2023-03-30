القصرين: ضخّ 466 كغ من التفاح المحجوز بنقطة بيع من المنتج الى المستهلك

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 14:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تولّت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين ضخّ 466 كلغ من التفاح المحجوز بنقطة بيع من المنتج الى المستهلك بالقصرين من أجل ترويجها بالاسعار القانونية، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ فرق المراقبة الاقتصادية حجزت، أمس الأربعاء، بالتنسيق مع فرقة حرس المرور، كمية التفاح المذكورة والتي كانت محملة على متن شاحنة نقل خفيفة من أجل بيعها والمضاربة فيها دون ان تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ووجّه بالمناسبة دعوته إلى جميع المتدخلين بمسالك توزيع الخضر والغلال بالجهة إلى التزوّد من المسالك القانونية، مؤكدا أنه سيتم التصدي لكل الدخلاء والذين لا يملكون صفة قانونية، وفق تعبيره.

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