المنتخب الوطني للرقبي للسيدات والذكور للرقبي ( ب 7 لاعبين ) في دورة تولون الفرنسية

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 14:22 قراءة: 0 د, 38 ث
      
يشارك المنتخب الوطني للرقبي للسيدات و الذكور في دورة تولون "الجامعية " الفرنسية للرقبي ب7 لاعبين من 31 مارس الجاري الى 1 افريل المقبل .
وقد سافرت العناصر الوطنية اليوم الى فرنسا لخوص الدورة التي تعتبر من الدورات التقليدية في الرياضة الجامعية بمنطقة تولون .

وستقام مقابلات دورة الرغبي ب7 لاعبين بمركب " ليو لاغرانج " بتولون بالشراكة بين جامعة تولون ورابطة الجنوب الفرنسي للرقبي ورابطة الرياضة الجامعية بالمنطقة.

وينتظر أن يشارك في الدورة أكثر من 450 لاعبًا من مدارس وجامعات في المنطقة ولكن أيضًا من مونبلييه وإكس أون بروفانس ومرسيليا ونيس وليون.
كما احذت الدورة بعدا دوليا في نسختها الحالية وهي السادسة من نوعها حيث تمت دعوة عددًا من الفرق من تونس وبريتوريا (جنوب إفريقيا) وبلجيكا ولوزان (سويسرا ) وأوسكادي (الباسك - إسبانيا).

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