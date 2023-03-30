إلقاء القبض على ثمانية مهاجرين من "جنوب الصحراء" بعد اجتيازهم للحدود البرية خلسة (الحرس الوطني)

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 14:10 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ألقت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وقبلي، أمس الأربعاء، القبض على ثمانية مهاجرين من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء "بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بالبلاد التونسية"، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.
وذكر المصدر ذاته، في بلاغ الخميس، أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .
وفي بلاغ ثان، أكد المتحدث باسم الحرس الوطني أن وحدات الحرس العاملة بجهات صفاقس والمهدية وسيدي بوزيد تمكنت، ليلة البارحة، من إلقاء القبض على 11 شخصا، بينهم إثنان من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عمليات إبحار خلسة باتجاه القطر الإيطالي .
وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .




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