الاتحاد الدولي لكرة القدم يوقف المدير الإداري لنادي توتنهام الإنجليزي دوليا

Publié le Jeudi 30 Mars 2023 - 14:44 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، المدير الإداري لكرة القدم في نادي توتنهام الإنجليزي، الإيطالي فابيو باراتيتشي على
الصعيد الدولي، ما يجعله مهددا بفقدان منصبه مع النادي اللندني.
وأوقف /فيفا/، باراتيتشي في الماضي عن ممارسة أي مهام تتعلق بكرة القدم الإيطالية، بعد إدانة ناديه السابق يوفنتوس بتهمة التلاعب بالحسابات.
وشغل الإيطالي البالغ من العمر 50 عامًا منصب المدير الرياضي والإداري في يوفنتوس، قبل أن ينضم إلى توتنهام في جويلية 2021.
وكانت عقوبة الإيقاف الأولى مطبقة فقط على الأراضي الايطالية ما سمح لباراتيتشي بمواصلة عمله بشكل طبيعي مع توتنهام، حيث اتخذ قرار إقالة مواطنه المدرب أنتونيو كونتي الأحد الماضي.. لكن /فيفا/ أصدر بياناً اليوم جاء فيه:
"يمكن لـ/فيفا/ أن يؤكد أنه بناءً على طلب من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم،
قرر رئيس اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد فترة الايقاف لتشمل العالمية أيضا". في المقابل، دعت رابطة أنصار توتنهام، اليوم، دانيال ليفي رئيس النادي إلى طمأنة الجماهير بشأن مستقبل توتنهام، بعد قرار إيقاف باراتيتشي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264151



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 30 مارس 2023 | 8 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:09 18:42 15:56 12:31 06:09 04:41
Babnet
26°
 Babnet27° Babnet % 36 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1128°-1324°-1317°-1318°-12
  • Avoirs en devises
    22090,9

  • (29 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33629 DT        1$ =3,08532 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 mars)   774,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    