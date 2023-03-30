الاتحاد الدولي لكرة القدم يوقف المدير الإداري لنادي توتنهام الإنجليزي دوليا

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، المدير الإداري لكرة القدم في نادي توتنهام الإنجليزي، الإيطالي فابيو باراتيتشي على

الصعيد الدولي، ما يجعله مهددا بفقدان منصبه مع النادي اللندني.

وأوقف /فيفا/، باراتيتشي في الماضي عن ممارسة أي مهام تتعلق بكرة القدم الإيطالية، بعد إدانة ناديه السابق يوفنتوس بتهمة التلاعب بالحسابات.

وشغل الإيطالي البالغ من العمر 50 عامًا منصب المدير الرياضي والإداري في يوفنتوس، قبل أن ينضم إلى توتنهام في جويلية 2021.

وكانت عقوبة الإيقاف الأولى مطبقة فقط على الأراضي الايطالية ما سمح لباراتيتشي بمواصلة عمله بشكل طبيعي مع توتنهام، حيث اتخذ قرار إقالة مواطنه المدرب أنتونيو كونتي الأحد الماضي.. لكن /فيفا/ أصدر بياناً اليوم جاء فيه:

"يمكن لـ/فيفا/ أن يؤكد أنه بناءً على طلب من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم،

قرر رئيس اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد فترة الايقاف لتشمل العالمية أيضا". في المقابل، دعت رابطة أنصار توتنهام، اليوم، دانيال ليفي رئيس النادي إلى طمأنة الجماهير بشأن مستقبل توتنهام، بعد قرار إيقاف باراتيتشي.



